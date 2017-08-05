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Тренер: недостаток международной практики повлиял на результат легкоатлета Бутенко на ЧМ

Спорт
5 августа, 12:26 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Бутенко не сумел квалифицироваться в финал соревнований в метании диска, в лучшей попытке показав результат 59,29 метра и заняв 23-е место

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© EPA/VALENTIN FLAURAUD

ЛОНДОН, 5 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Долгое отсутствие международной соревновательной практики стало одной из причин неудачного выступления российского легкоатлета Виктора Бутенко на чемпионате мира. Такое мнение ТАСС высказал старший тренер сборной России в группе метаний Вадим Херсонцев.

В пятницу Бутенко не сумел квалифицироваться в финал соревнований в метании диска, в лучшей попытке показав результат 59,29 метра и заняв 23-е место.

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"Я пока не общался со спортсменом, сейчас нахожусь в Москве, поэтому указывать на точные причины не совсем удачного выступления Виктора пока не могу. На мой взгляд, на выступлении Бутенко сказалось долгое отсутствие международной соревновательной практики. У Виктора была очень тяжелая травма, из-за которой он пропустил предыдущий чемпионат мира в Пекине, после чего случилось отстранение нашей федерации и у молодого спортсмена не было шанса помериться силами с иностранными коллегами. Выступление Бутенко будет проанализировано после окончания чемпионата мира, возможно, сказалось и отсутствие личного тренера, будем анализировать", - отметил Херсонцев.

Также квалификационный раунд в соревнованиях в прыжках с шестом не смогла преодолеть чемпионка Европы - 2014 Анжелика Сидорова. "Анжелика и Виктор, несмотря на неудачу в квалификации, большие молодцы, потому что добились права выступить на этом турнире", - заявил собеседник агентства.

Участие в чемпионате мира в Лондоне принимают 19 российских спортсменов. Россияне выступают в качестве нейтральных спортсменов, поскольку Международная ассоциация легкоатлетических федераций приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики в организации. Соревнования завершатся 14 августа.

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