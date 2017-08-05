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Дата боя и соперник боксера Ковалева определятся в конце августа

Спорт
5 августа, 13:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, августа. /ТАСС

Ранее стало известно о том, что команда Ковалева подала протест на результат поединка с американцем Андре Уордом

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Сергей Ковалев

Сергей Ковалев

© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Соперник и дата следующего поединка бывшего чемпиона мира по боксу россиянина Сергея Ковалева будут определены в конце августа. Об этом ТАСС заявила глава компании Main Events Кэти Дува.

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Ранее стало известно о том, что команда Ковалева подала протест на результат поединка с американцем Андре Уордом.

"Мы работаем над этим [проведением поединка Ковалева]. Планируем, что соперник и дата будут известны в конце лета. Пока никаких договоренностей нет", - сказала Дува.

Ковалев уступил Уорду в бою-реванше в Лас-Вегасе в ночь на 18 июня и не смог вернуть титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (ИБФ), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг. В восьмом раунде Уорд несколько раз попал Ковалеву по корпусу, и судья принял решение остановить поединок. При этом несколько ударов американца пришлись ниже пояса.

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