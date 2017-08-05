Толкатель ядра Лесной считает, что стал на ЧМ жертвой нечестного судейства

ЛОНДОН, 5 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Чемпион России в толкании ядра Александр Лесной в беседе с журналистами объяснил свой невыход в финал чемпионата мира в Лондоне нечестным судейством.

Лесной, выступающий под нейтральным флагом, не квалифицировался в решающую стадию соревнований. В своей лучшей попытке он толкнул ядро на 19,67 м, заняв итоговое 26-е место. Неделю назад на чемпионате России он показал результат 21,31 м. Квалификационный норматив для выхода в финал составлял 20,75 м.

"У меня нет слов, - признался Лесной. - Я в шоке от работы судьи. Просто ни за что два крестика поставил. Я выполнил очень хорошую первую попытку, без всяких заступов, но судья мне ее не засчитал".

"Я ее хорошо сделал, пошел к Виктору Бутенко (российский метатель диска - прим. ТАСС), который мне подсказывал, - продолжил спортсмен. - Я даже на табло не смотрел, знал, что все четко сделал. Бутенко сказал, что у меня все хорошо, ядро точно улетело за 20,75. А потом я поворачиваюсь и вижу, что попытка не засчитана".

Лесной пытался объясниться с судьей, но тот не стал с ним говорить. "Я накричал на него. У меня все чисто было, никаких заступов. Он мне и третью попытку не засчитал. Судья меня морально убил сегодня", - считает толкатель ядра.

"Протест подавать поздно, потому что надо было сразу требовать переизмерения. Но я был один", - подытожил спортсмен.