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Переговоры о бое Пакьяо в России приостановлены

Спорт
5 августа, 13:29 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

Ранее исполнительный директор промоутерской компании RCC Boxing Promotion Алексей Титов сообщал о переговорах с боксером по поводу проведения поединка в России

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Мэнни Пакьяо

Мэнни Пакьяо

© AP Photo/Lee Jin-man

МОСКВА, 5 августа. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Переговоры о проведении в России боя филиппинского боксера Мэнни Пакьяо приостановлены из-за желания спортсмена организовать матч-реванш с австралийцем Джеффом Хорном. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор промоутерской компании RCC Boxing Promotion Алексей Титов.

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Ранее Титов сообщал о переговорах с Пакьяо по поводу проведения поединка в России.

"Пакьяо пока нацелен на реванш с Хорном, так что переговоры на паузе", - сказал Титов.

Пакьяо 2 июля проиграл в 12-раундовом поединке в австралийском Брисбене Хорну по очкам единогласным решением судей. Все трое судей отдали победу хозяину ринга - 115:113, 115:113, 117:111. Филиппинец не сумел защитить титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO), который завоевал в прошлом бою 6 ноября 2016 года благодаря победе над американцем Джесси Варгасом по очкам.

В 2016 году Пакьяо был избран в парламент Филиппин, после чего принял решение возобновить карьеру. Филиппинец - бывший чемпион мира в восьми весовых категориях. В послужном списке 38-летнего боксера 59 побед (38 - нокаутом), семь поражений и две ничьи.

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