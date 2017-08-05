Переговоры о бое Пакьяо в России приостановлены

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Переговоры о бое Пакьяо в России приостановленыСпорт 5 августа, 13:29
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МОСКВА, 5 августа. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Переговоры о проведении в России боя филиппинского боксера Мэнни Пакьяо приостановлены из-за желания спортсмена организовать матч-реванш с австралийцем Джеффом Хорном. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор промоутерской компании RCC Boxing Promotion Алексей Титов.
Ранее Титов сообщал о переговорах с Пакьяо по поводу проведения поединка в России.
"Пакьяо пока нацелен на реванш с Хорном, так что переговоры на паузе", - сказал Титов.
Пакьяо 2 июля проиграл в 12-раундовом поединке в австралийском Брисбене Хорну по очкам единогласным решением судей. Все трое судей отдали победу хозяину ринга - 115:113, 115:113, 117:111. Филиппинец не сумел защитить титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO), который завоевал в прошлом бою 6 ноября 2016 года благодаря победе над американцем Джесси Варгасом по очкам.
В 2016 году Пакьяо был избран в парламент Филиппин, после чего принял решение возобновить карьеру. Филиппинец - бывший чемпион мира в восьми весовых категориях. В послужном списке 38-летнего боксера 59 побед (38 - нокаутом), семь поражений и две ничьи.