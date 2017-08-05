"Динамо" не будет пополнять состав футболистом Маурисио

МОСКВА, 5 августа. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Московский футбольный клуб "Динамо" не будет пополнять состав бразильским полузащитником Маурисио. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор бело-голубых Евгений Кречетов.

В начале недели агент 28-летнего бразильца заявил изданию "Спорт день за днем", что уже на этой неделе его клиент может стать игроком "Динамо".

"Это не более, чем слухи, переговоров не было, и Маурисио в клубе не будет. Всегда надо учитывать возможности клуба", - прокомментировал ситуацию Кречетов. По информации ТАСС, переговоры о трансфере велись, однако бело-голубые не смогли удовлетворить запросы полузащитника.

Маурисио с 2010 по 2015 год выступал за "Терек" (ныне - "Ахмат") и провел за грозненскую команду 162 матча (29 мячей). В январе 2016 года бразилец подписал контракт с "Зенитом". По окончании сезона в "Зените" сменилось руководство и главный тренер - вместо румына Мирчи Луческу пришел итальянец Роберто Манчини. В конце июля Маурисио объявил о расторжении контракта с сине-бело-голубыми.

Кречетов также прокомментировал ситуацию с 33-летним нападающим Павлом Погребняком, который не попадает в состав команды: "Конечно, если игрок не попадает в состав, мы готовы с ним расстаться. Но пока конкретных предложений по нему нет".

В субботу "Динамо" проведет матч 4-го тура чемпионата страны с пермским "Амкаром".