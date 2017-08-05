Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.08:
$ 60.33
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Представитель легкоатлета Лесного не будет оспаривать результат его выступления на ЧМ

Спорт
5 августа, 13:44 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

Россиянин заявил, что его невыход в финал был связан с некорректным судейством

Поделиться
Материал из 1 страницы
Александр Лесной

Александр Лесной

© EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

МОСКВА, 5 августа. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Судьи не повлияли на результат выступления россиянина Александра Лесного в квалификации чемпионата мира в толкании ядра, протест подаваться не будет. Об этом ТАСС сообщила представитель российских легкоатлетов, выступающих на мировом первенстве в нейтральном статусе, Елена Орлова.

Смотрите также
Александр Лесной

Толкатель ядра Лесной считает, что стал на ЧМ жертвой нечестного судейства

Лесной, выступающий под нейтральным флагом, не квалифицировался в решающую стадию соревнований. В своей лучшей попытке он толкнул ядро на 19,67 м, заняв итоговое 26-е место. Квалификационный норматив для выхода в финал составлял 20,75 м. После неудачи спортсмен заявил журналистам, что его невыход в финал был связан с некорректным судейством.

"Нет, протест подавать не будем, это техническая ошибка спортсмена. Спортсмен перенервничал, совершил две ошибки. Та попытка, которая была засчитана, оказалась не очень далекой, к сожалению. Такое бывает", - сказала Орлова.

Чемпионат мира, который проходит в Лондоне, завершится 14 августа.

Смотрите также

Тренер: толкатель ядра Лесной был способен показать на ЧМ высокий результат

Россиянин Лесной не вышел в финал ЧМ по легкой атлетике в толкании ядра

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2017 по легкой атлетике
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
"Зенит" проиграл "Бней Иегуде", но вышел в раунд плей-офф Лиги Европы
16
ЦСКА победил греческий АЕК и вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов
10
"День спорта" в Лужниках прошел при аншлаге
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: неизвестный застрелил в Москве гендиректора "Океанариума" в "Крокус Сити"
2
Толкатель ядра Лесной считает, что стал на ЧМ жертвой нечестного судейства
3
Глава МИД Сербии ответил Пенсу на его высказывания о России
4
Кисляк считает позором для США попытки изобразить посла РФ шпионом
5
Спасатели подняли на поверхность из рудника "Мир" вышедшего на связь шахтера
6
СМИ: ВВС коалиции атаковали госпиталь Ракки с применением фосфорных боеприпасов
7
Путин в Сибири ездил по горам на квадроцикле, сплавлялся по рекам и охотился на щуку
Темы дня
Новости партнеров
Реклама