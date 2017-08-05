Кокорин: "Спартак" является одним из главных раздражителей для "Зенита"

МОСКВА, 5 августа. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Футбольные клубы "Спартак" и "Зенит" являются непримиримыми соперниками, каждый очный матч - это настоящая битва двух столиц. Такое мнение в интервью ТАСС высказал нападающий петербуржцев Александр Кокорин.

В воскресенье в рамках четвертого тура чемпионата России "Зенит" примет на своем стадионе московский клуб.

"Спартак" - один из главных раздражителей для нашей команды, история противостояния с ним очень яркая; можно сказать, наши клубы являются непримиримыми соперниками. Если сравнивать с периодом, когда я играл в "Динамо", то тут все совсем по-другому. Приближение такого матча всегда ощутимо, накал игры чувствуется во всем - это битва двух столиц. О том, как в Петербурге ненавидят "Спартак", знают абсолютно все; уверен, что зрителей будет много, и их ждет настоящее зрелище", - сказал Кокорин.

По мнению собеседника ТАСС, болельщикам не стоит обращать внимание на назначение главным арбитром встречи Михаила Вилкова, при судействе которого красно-белые дважды проигрывали сине-бело-голубым при одной ничьей и разнице мячей 3-11.

"Думаю, что на это не стоит обращать внимания. Вообще, эта тема больше относится к болельщикам. Когда твоя команда проигрывает большие матчи, ты видишь в этих поражениях судейские ошибки. Думаю, что в этой игре все будет зависеть от игроков на поле, а какой судья будет обслуживать встречу, абсолютно неважно", - отметил он.

Кокорин считает, что в данный момент сложно оценить истинную силу "Спартака". "По-хорошему я видел только последний матч "Спартака" в чемпионате - против "Краснодара" (2:0), а остальные смотрел нарезками на базе. Понятно, что спартаковцы в матче с "Краснодаром" очень хотели добиться первой победы в чемпионате, но я считаю, что их соперник сыграл не в свою игру из-за кадровых потерь, поэтому полноценно оценить силу "Спартака" в нынешнем сезоне пока сложно. В первых матчах им где-то не повезло, посмотрим что будет на дистанции", - сказал он.