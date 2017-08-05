Кокорин: пропускать домашний чемпионат мира нельзя, потом можно будет долго сожалеть

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МОСКВА, 5 августа. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Пропускать такой крупный турнир, как домашний чемпионат мира по футболу, нельзя, потому что потом можно будет очень долго сожалеть об этом. Такое мнение в интервью ТАСС высказал нападающий санкт-петербургского "Зенита" Александр Кокорин.
Кокорин не принял участия ни в одном матче сборной России при главном тренере Станиславе Черчесове, который возглавил команду после чемпионата Европы 2016 года во Франции. В том числе футболист пропустил Кубок конфедераций.
На вопрос, ждет ли он вызова в сборную, нападающий ответил: "Да, конечно. Я соскучился по сборной России, пропустил большой домашний турнир (Кубок конфедераций - прим. ТАСС), которых бывает не так много в карьере футболиста. Сильно задумался о том, что где-то я что-то сделал не так. Пропускать такие большие турниры нельзя - карьера пройдет быстро, а сожалеть об этом потом можно будет очень долго".
Кокорин рассказал, что недавно обсудил возникшую ситуацию с Черчесовым: "Не так давно мы встречались и нормально поговорили. Нет никакой ситуации, что мне поставили какой-то ограничитель в плане национальной команды. У нас с тренером обычная рабочая ситуация. Если он посчитает, что я нужен команде, то позовет в нее".