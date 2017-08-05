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Кокорин: информация об уходе Дзюбы из "Зенита" не имеет под собой оснований

Спорт
5 августа, 15:07 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Максим Алланазаров

После двух стартовых матчей сезона в основном составе Дзюба последующие две встречи начинал на скамейке запасных

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Артем Дзюба (в центре)

Артем Дзюба (в центре)

© Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"/ТАСС

МОСКВА, 5 августа. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Информация о переходе нападающего "Зенита" Артема Дзюбы в другой клуб не имеет под собой никаких оснований. Об этом в интервью ТАСС заявил нападающий санкт-петербургского футбольного клуба Александр Кокорин.

Интервью

Александр Кокорин

Александр Кокорин: очень соскучился по сборной России

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Ранее СМИ связывали имя Дзюбы с "Краснодаром" и московским "Локомотивом".

"Все эти слухи не имеют под собой никаких оснований, так же недавно пресса писала и про меня, что я могу перейти куда-то или меня могут обменять, - это все выдумки, - подчеркнул Кокорин. - Если спросить у тех людей, которые это пишут, они не смогут привести никаких доказательств. Я бы не сказал, что нерегулярное попадание в состав сильно мешает играть, просто непонятно, откуда это все берется. Конечно, Артема беспокоит тот факт, что он стал играть меньше, но я знаю, что в клубе на него надеются, и уверен, что в будущем все будет хорошо", - сказал Кокорин.

После двух стартовых матчей сезона в основном составе Дзюба последующие две встречи начинал на скамейке запасных.

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