Кокорин: информация об уходе Дзюбы из "Зенита" не имеет под собой оснований

МОСКВА, 5 августа. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Информация о переходе нападающего "Зенита" Артема Дзюбы в другой клуб не имеет под собой никаких оснований. Об этом в интервью ТАСС заявил нападающий санкт-петербургского футбольного клуба Александр Кокорин.

Ранее СМИ связывали имя Дзюбы с "Краснодаром" и московским "Локомотивом".

"Все эти слухи не имеют под собой никаких оснований, так же недавно пресса писала и про меня, что я могу перейти куда-то или меня могут обменять, - это все выдумки, - подчеркнул Кокорин. - Если спросить у тех людей, которые это пишут, они не смогут привести никаких доказательств. Я бы не сказал, что нерегулярное попадание в состав сильно мешает играть, просто непонятно, откуда это все берется. Конечно, Артема беспокоит тот факт, что он стал играть меньше, но я знаю, что в клубе на него надеются, и уверен, что в будущем все будет хорошо", - сказал Кокорин.

После двух стартовых матчей сезона в основном составе Дзюба последующие две встречи начинал на скамейке запасных.