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Представительница Башкортостана Гареева выиграла индивидуальную велогонку на Спартакиаде

Спорт
5 августа, 15:19 UTC+3 ТАСС

Второе место заняла Анастасия Печерских из Санкт-Петербурга

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© Пресс-служба VIII летней Спартакиады учащихся России

ТАСС, 5 августа. Представительница Башкортостана Айгуль Гареева стала победительницей индивидуальной велогонки на 15 км на восьмой летней Спартакиаде учащихся России. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

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Второе место заняла Анастасия Печерских из Санкт-Петербурга. Третьей стала Анастасия Цымбалюк из Удмуртии.

Соревнования по велоспорту на шоссе в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в Ростове-на- Дону.

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.

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