Шичкин стал победителем индивидуальной велогонки на Спартакиаде

"Ахмат" потерпел первое поражение в сезоне РФПЛ, проиграв "Уфе"Спорт 5 августа, 16:57
Кинэн: игра со СКА дала возможность оценить уровень хоккеистов "Куньлуня"Спорт 5 августа, 16:54
Тренер: легкоатлетка Сидорова выступала на чемпионате мира на пике кризисаСпорт 5 августа, 16:52
Знарок: хоккеисты СКА Войнов и Зубарев пропустят начало сезонаСпорт 5 августа, 16:24
Более 3 тысяч россиян не пустили на Украину с начала годаМеждународная панорама 5 августа, 15:36
Четыре шайбы Барабанова помогли СКА обыграть "Куньлунь" на предсезонном турнире в СочиСпорт 5 августа, 15:30
Под землей в шахте "Мир" в Якутии находятся восемь человекПроисшествия 5 августа, 15:29
Генменеджер команды Канады: сборная России по хоккею будет фаворитом ОИ-2018Спорт 5 августа, 15:25
Представительница Башкортостана Гареева выиграла индивидуальную велогонку на СпартакиадеСпорт 5 августа, 15:19
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 5 августа. Представитель Санкт-Петербурга Влас Шичкин выиграл индивидуальную велогонку на 20 км на восьмой летней Спартакиаде учащихся России. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.
Второе место занял также петербургский спортсмен Илья Щегольков. Третьим стал москвич Лев Лаушкин.
Соревнования по велоспорту на шоссе в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в Ростове-на- Дону.
Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.