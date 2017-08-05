Шичкин стал победителем индивидуальной велогонки на Спартакиаде

ТАСС, 5 августа. Представитель Санкт-Петербурга Влас Шичкин выиграл индивидуальную велогонку на 20 км на восьмой летней Спартакиаде учащихся России. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Второе место занял также петербургский спортсмен Илья Щегольков. Третьим стал москвич Лев Лаушкин.

Соревнования по велоспорту на шоссе в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в Ростове-на- Дону.

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.