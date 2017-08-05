Знарок: хоккеисты СКА Войнов и Зубарев пропустят начало сезона

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СОЧИ, 5 августа. /ТАСС/. Защитники санкт-петербургского хоккейного клуба СКА Вячеслав Войнов и Андрей Зубарев пропустят начало сезона. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер команды Олег Знарок.
В субботу СКА в первом матче предсезонного турнира в Сочи победил пекинский "Куньлунь" со счетом 4:2.
"Для нас это второй матч в предсезонной подготовке, что- то получилось, что-то нет. Хорошо, что победили. Тройка Тихонова неплохо играла. До этого наигрывался Прохоркин, но получил травму - сейчас есть повод для размышлений", - сказал Знарок.
"Войнов и Зубарев к началу сезона не подойдут, ждем их к концу сентября. Дацюк уже тренируется, бережем его. Плотников тоже получил травму перед Хельсинки (перед матчем с "Йокеритом" (4:1) 31 июля - прим. ТАСС). Думаю, тройка Ковальчук, Дацюк, Плотников воссоединится к турниру Пучкова", - добавил наставник армейцев.
В следующем матче турнира СКА встретится с магнитогорским "Металлургом" 6 августа, "Куньлунь" днем позднее также проведет матч против команды из Магнитогорска.