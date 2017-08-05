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Немки Людвиг и Валкенхорст стали чемпионками мира по пляжному волейболу

Спорт
5 августа, 17:18 UTC+3 ТАСС

В финале они обыграли американок Эприл Росс и Лорен Фендрик

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Лаура Людвиг и Кира Валкенхорст

Лаура Людвиг и Кира Валкенхорст

© EPA/CHRISTIAN BRUNA

ТАСС, 5 августа. Немки Лаура Людвиг и Кира Валкенхорст завоевали золотые медали на чемпионате мира по пляжному волейболу в Вене, обыграв в финале американок Эприл Росс и Лорен Фендрик.

Финальная встреча завершилась в трех сетах со счетом 19:21, 21:13, 15:9 в пользу немецкой пары.

В матче за третье место бразильянки Ларисса Франса и Талита Антунес обыграли канадок Сару Паван и Мелиссу Хаману-Паредес - 21:12, 16:21, 18:16.

Людвиг и Валкенхорст впервые в карьере выиграли чемпионат мира. В 2016 году они победили на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Людвиг четырежды выигрывала золото на чемпионате Европы, Валкенхорст - дважды.

Российские волейболистки Екатерина Бирлова и Надежда Макрогузова заняли третье место на групповом этапе, одержав одну победу и потерпев два поражения, и не сумели пробиться в плей-офф соревнований.

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