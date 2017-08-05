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Окулов и Беджанян выиграли золотые медали чемпионата России по тяжелой атлетике

Спорт
5 августа, 17:33 UTC+3 ТАСС

Чемпионат завершится 7 августа

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ТАСС, 5 августа. Артем Окулов завоевал золотую медаль на чемпионате России по тяжелой атлетике в весовой категории до 94 кг. Турнир проходит в Чебоксарах.

Окулов по сумме двух упражнений поднял 366 кг (168 кг в рывке + 198 в толчке). Второе место занял Сослан Дзагоев (365, 170+195), третьим стал Давид Библ (361, 165+196). Окулов является чемпионом мира, серебряным призером чемпионата Европы и Универсиады 2013 года в Казани.

Давид Беджанян победил в весовой категории до 105 кг, его результат - 390 кг (175+215). Вторым стал Родион Бочков (385, 173+212), третьим - Сергей Орешников (371, 173+198). Беджанян является двукратным серебряным призером чемпионатов мира, двукратным чемпионом Европы, бронзовым призером Универсиады - 2013.

Чемпионат России по тяжелой атлетике завершится 7 августа.

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