Окулов и Беджанян выиграли золотые медали чемпионата России по тяжелой атлетике

Агент: бразильский футболист Луан может присоединиться к "Спартаку" на следующей неделеСпорт 5 августа, 18:33
Бывший чемпион мира по боксу Бриггс признался в употреблении допингаСпорт 5 августа, 18:26
Лямин и Красильников вышли в полуфинал чемпионата мира по пляжному волейболуСпорт 5 августа, 18:16
Российская велогонщица Забелинская завоевала бронзу чемпионата Европы в групповой гонкеСпорт 5 августа, 18:11
CBS: у исламского центра на севере США прогремел взрывПроисшествия 5 августа, 18:07
Немки Людвиг и Валкенхорст стали чемпионками мира по пляжному волейболуСпорт 5 августа, 17:18
"Ахмат" потерпел первое поражение в сезоне РФПЛ, проиграв "Уфе"Спорт 5 августа, 16:57
Кинэн: игра со СКА дала возможность оценить уровень хоккеистов "Куньлуня"Спорт 5 августа, 16:54
Тренер: легкоатлетка Сидорова выступала на чемпионате мира на пике кризисаСпорт 5 августа, 16:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 5 августа. Артем Окулов завоевал золотую медаль на чемпионате России по тяжелой атлетике в весовой категории до 94 кг. Турнир проходит в Чебоксарах.
Окулов по сумме двух упражнений поднял 366 кг (168 кг в рывке + 198 в толчке). Второе место занял Сослан Дзагоев (365, 170+195), третьим стал Давид Библ (361, 165+196). Окулов является чемпионом мира, серебряным призером чемпионата Европы и Универсиады 2013 года в Казани.
Давид Беджанян победил в весовой категории до 105 кг, его результат - 390 кг (175+215). Вторым стал Родион Бочков (385, 173+212), третьим - Сергей Орешников (371, 173+198). Беджанян является двукратным серебряным призером чемпионатов мира, двукратным чемпионом Европы, бронзовым призером Универсиады - 2013.
Чемпионат России по тяжелой атлетике завершится 7 августа.