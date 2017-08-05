Газизов: победа над "Ахматом" поможет "Уфе" привести болельщиков на трибуны

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Победа в матче четвертого тура чемпионата России по футболу над грозненским "Ахматом" поможет "Уфе" привлечь болельщиков на трибуны. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор уфимского клуба Шамиль Газизов.

В субботу "Уфа" на своем поле обыграла "Ахмат" со счетом 3:2.

"Очень хорошая получилась игра, очень сильный соперник, хотелось бы сказать огромное спасибо футболистам. Думаю, что такие матчи и будут прибавлять нам болельщиков на трибунах. Это для нас очень важно, и огромное спасибо футбольному клубу "Уфа" за доставленное удовольствие для всей Республики Башкортостан", - сказал Газизов.

После четырех туров чемпионата России "Уфа" занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав восемь очков. В следующем туре 8 августа уфимцы сыграют в гостях против пермского "Амкара".