Российская велогонщица Забелинская завоевала бронзу чемпионата Европы в групповой гонке

ТАСС, 5 августа. Россиянка Ольга Забелинская заняла третье место в групповой гонке на чемпионате Европы по велоспорту на шоссе, который проходит в датском Хернинге.

Победительницей стала голландка Марианне Вос, второй финишировала Джорджиа Бронцини из Италии.

Забелинская является двукратным бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, серебряным призером Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро.

Чемпионат Европы завершится 6 августа.