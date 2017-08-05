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Российская велогонщица Забелинская завоевала бронзу чемпионата Европы в групповой гонке

Спорт
5 августа, 18:11 UTC+3 ТАСС

Победительницей стала голландка Марианне Вос

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Ольга Забелинская

Ольга Забелинская

© EPA/ROBERT GHEMENT

ТАСС, 5 августа. Россиянка Ольга Забелинская заняла третье место в групповой гонке на чемпионате Европы по велоспорту на шоссе, который проходит в датском Хернинге.

Победительницей стала голландка Марианне Вос, второй финишировала Джорджиа Бронцини из Италии.

Забелинская является двукратным бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, серебряным призером Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро.

Чемпионат Европы завершится 6 августа.

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