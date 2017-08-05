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Бывший чемпион мира по боксу Бриггс признался в употреблении допинга

Спорт
5 августа, 18:26 UTC+3 ТАСС

Ранее Всемирная боксерская ассоциация объявила о дисквалификации 45-летнего тяжеловеса на шесть месяцев за употребление запрещенных веществ

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Шэннон Бриггс

Шэннон Бриггс

© AP Photo/Frank Augstein

ТАСС, 5 августа. Бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в супертяжелом весе американец Шэннон Бриггс признался в употреблении допинга. Слова Бриггса приводит портал Boxingscene.

Ранее Всемирная боксерская ассоциация (WBA) объявила о дисквалификации 45-летнего тяжеловеса на шесть месяцев за употребление запрещенных веществ. Допинг-тест проводила Ассоциация по добровольному тестированию на допинг (VADA). Проба боксера содержала повышенный уровень тестостерона.

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"Признаю, я делал это, употреблял запрещенные вещества для улучшения результатов, - сказал Бриггс. - Прошу прощения у всех, кого расстроил этот факт".

Бриггс 3 июня должен был провести бой за вакантный титул "регулярного" чемпиона мира по версии WBA против Фреса Окендо из Пуэрто-Рико. После положительной допинг- пробы американца поединок не состоялся. Это не первый допинг-скандал с участием Бриггса - в 2009 году его допинг- проба дала положительный результат на стероиды, после чего он был отстранен на 90 дней.

Бриггс является серебряным призером Панамериканских игр 1991 года, бывшим чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO). Также ему принадлежит рекорд по количеству побед нокаутом в первом раунде - 36. Всего американский супертяжеловес провел 68 поединков на профессиональном ринге, 60 из которых закончились его победой (53 - нокаутом), шесть - поражением, один бой завершился вничью, еще один поединок был признан несостоявшимся. Среди его соперников были такие знаменитые боксеры, как британец Леннокс Льюис (поражение), американцы Джордж Формэн и Рэй Мерсер (оба - победа Бриггса), а также украинец Виталий Кличко (поражение).

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