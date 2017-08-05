Агент: бразильский футболист Луан может присоединиться к "Спартаку" на следующей неделе

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Бразильский нападающий "Гремио" Луан Виейра может присоединиться к московскому "Спартаку" в течение следующей недели. Об этом ТАСС рассказал агент 24-летнего футболиста Жаир Канту Пейшото.

"Спартак" и Луан достигли устной договоренности. Предварительный срок контракта игрока с клубом - четыре года. Сейчас представители "Гремио" ведут согласование по сумме трансфера. Думаю, что на следующей неделе игрок присоединится к действующему чемпиону страны, если не возникнет сложностей", - сказал агент.

В составе национальной сборной Бразилии Луан провел один матч. Является чемпионом Игр 2016 года в составе олимпийской сборной Бразилии.