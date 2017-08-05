Тренер: велогонщица Забелинская завоевала бронзу ЧЕ с незалеченными травмами

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МОСКВА, 5 августа. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Незалеченные травмы не помешали россиянке Ольге Забелинской стать третьей в групповой гонке на чемпионате Европы по велоспорту на шоссе, спортсменка проявила мужество и характер. Об этом ТАСС заявил главный тренер сборной России Иракли Абрамян.
Групповая гонка состоялась в субботу, ее победительницей стала голландка Марианна Вос, третье место заняла представительница Италии Джорджиа Бронцини.
"Я разговаривал с Ольгой, она сказала, что очень настраивается на групповую гонку. Понятно, что эта гонка является лотереей, в ней меньше шансов, чем в разделке, но все-таки Ольга сегодня настроилась и показала свой характер. Соперницы, которые опередили Забелинскую на финише, гораздо сильнее ее именно в финишном спурте, но я понимал, что Ольга будет в тройке уже в тот момент, когда на дистанции образовалась группа из четырех велогонщиц. Она достойно себя проявила на чемпионате Европы, и расцениваю такой результат как отличный", - отметил Абрамян.
"Те травмы, которые Ольга получила, не залечены до конца, она будет их еще лечить осенью, в межсезонье. Поэтому Забелинская сейчас находится не в самой оптимальной форме, но к чемпионату мира (турнир пройдет в Норвегии с 17 по 24 сентября - прим. ТАСС) она будет выглядеть лучше. Сильно травмы ее не тревожат, но подготовка из-за этого сорвалась, что, однако, не помешало ей показать себя на этом турнире. Скорее всего, Ольге будут проводить операцию на руке в межсезонье", - добавил он.
Забелинская является двукратным бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, серебряным призером Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро.
Чемпионат Европы завершится 6 августа.