"Енисей" обыграл "Спартак-2" в матче первенства ФНЛ

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ТАСС, 5 августа. Красноярский "Енисей" одержал победу над московским "Спартаком-2" со счетом 2:1 в гостевом матче шестого тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
В составе победителей дублем отметился Максим Руднев (13-я, 50-я минуты), у проигравших отличился Идриса Самбу (86). На 56-й минуте нападающий гостей Александр Кутьин не реализовал пенальти.
В турнирной таблице "Енисей" занимает четвертое место, набрав 12 очков, "Спартак-2" с семью баллами идет 11-м.
В следующем туре "Енисей" 9 августа в гостях сыграет с калининградской "Балтикой", "Спартак-2" на следующий день на своем поле примет санкт-петербургский "Зенит-2".