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"Енисей" обыграл "Спартак-2" в матче первенства ФНЛ

Спорт
5 августа, 19:21 UTC+3 ТАСС

Красноярский клуб победил со счетом 2:1

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Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев

© Вячеслав Евдокимов/"Зенит"

ТАСС, 5 августа. Красноярский "Енисей" одержал победу над московским "Спартаком-2" со счетом 2:1 в гостевом матче шестого тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

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В составе победителей дублем отметился Максим Руднев (13-я, 50-я минуты), у проигравших отличился Идриса Самбу (86). На 56-й минуте нападающий гостей Александр Кутьин не реализовал пенальти.

В турнирной таблице "Енисей" занимает четвертое место, набрав 12 очков, "Спартак-2" с семью баллами идет 11-м.

В следующем туре "Енисей" 9 августа в гостях сыграет с калининградской "Балтикой", "Спартак-2" на следующий день на своем поле примет санкт-петербургский "Зенит-2".

Результаты других матчей:

  • "Луч-Энергия" (Владивосток) - "Динамо" (Санкт- Петербург) - 1:2;
  • "Томь" (Томск) - "Химки" (Московская область) - 2:1;
  • "Тюмень" - "Кубань" (Краснодар) - 1:1;
  • "Олимпиец" (Нижний Новгород) - "Шинник" (Ярославль) - 0:1;
  • "Авангард" (Курск) - "Балтика" (Калининград) - 1:1.
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