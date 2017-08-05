"Енисей" обыграл "Спартак-2" в матче первенства ФНЛ

ТАСС, 5 августа. Красноярский "Енисей" одержал победу над московским "Спартаком-2" со счетом 2:1 в гостевом матче шестого тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

В составе победителей дублем отметился Максим Руднев (13-я, 50-я минуты), у проигравших отличился Идриса Самбу (86). На 56-й минуте нападающий гостей Александр Кутьин не реализовал пенальти.

В турнирной таблице "Енисей" занимает четвертое место, набрав 12 очков, "Спартак-2" с семью баллами идет 11-м.

В следующем туре "Енисей" 9 августа в гостях сыграет с калининградской "Балтикой", "Спартак-2" на следующий день на своем поле примет санкт-петербургский "Зенит-2".

Результаты других матчей:

"Луч-Энергия" (Владивосток) - "Динамо" (Санкт- Петербург) - 1:2;

"Томь" (Томск) - "Химки" (Московская область) - 2:1;

"Тюмень" - "Кубань" (Краснодар) - 1:1;

"Олимпиец" (Нижний Новгород) - "Шинник" (Ярославль) - 0:1;

"Авангард" (Курск) - "Балтика" (Калининград) - 1:1.