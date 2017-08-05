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"Динамо" одержало первую победу в чемпионате России, разгромив "Амкар"

Спорт
5 августа, 19:21 UTC+3 ХИМКИ область/ 5, августа /ТАСС

Московский клуб добился победы в РФПЛ впервые с 19 марта 2016 года

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Футболисты "Динамо"

Футболисты "Динамо"

© Сергей Фадеичев/ТАСС

ХИМКИ /Московская область/, 5 августа /ТАСС/. Московское "Динамо" одержало победу над пермским "Амкаром" со счетом 3:0 в домашнем матче четвертого тура чемпионата России по футболу.

Забитыми мячами отметились Кирилл Панченко (49-я минута), Александр Зотов (64) и Вандерсон (82)

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"Динамо" добилось победы в премьер-лиге впервые с 19 марта 2016 года, когда обыграло на выезде "Уфу" (1:0). После этого бело-голубые не могли победить в 12 играх - 2 ничьих при 10 поражениях и разнице мячей 5-25. Прошлый сезон "Динамо" провело в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ). В последний раз "Динамо" добивалось крупной победы в премьер-лиге 7 декабря 2014 года - дома был обыгран "Амкар" (5:0).

"Амкар" в последний раз побеждал в официальном матче 12 марта - дома был обыгран "Зенит" (1:0). После этого команда Гаджи Гаджиева в 15 встречах добилась 5 ничьих при 10 поражениях (разница мячей 8-22), при этом в последних 10 встречах пермяки потерпели 9 поражений.

Зотов в последний раз забивал в премьер-лиге 14 марта 2015 года, когда отличился в составе тульского "Арсенала" в матче с "Локомотивом" (1:0).

В турнирной таблице "Динамо" занимает 10-е место, набрав четыре очка, "Амкар", не набрав ни одного балла, расположился на последней, 16-й позиции. В следующем туре "Динамо" 9 августа в гостях сыграет с "Ростовом", "Амкар" днем ранее на своем поле примет "Уфу".

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