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Гунько: игроки "Спартака-2" выглядели лучше "Енисея" в матче чемпионата ФНЛ

Спорт
5 августа, 19:37 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Максим Алланазаров

Главный тренер московского клуба заявил, что в матче с "Енисеем" его команда доминировала на протяжении обоих таймов

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МОСКВА, 5 августа. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Игроки клуба "Спартак-2" выглядели лучше красноярского "Енисея" в матче шестого тура чемпионата Футбольной национальной лиги (ФНЛ), но их подвела реализация. Об этом журналистам рассказал главный тренер красно-белых Дмитрий Гунько.

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"Енисей" обыграл "Спартак-2" в матче первенства ФНЛ

В субботу "Спартак-2" дома проиграл "Енисею" со счетом 1:2.

"Игра получилась интересной, "Спартак" доминировал на поле и владел преимуществом в обоих таймах. К сожалению, нас сегодня подвела реализация, очень простые ошибки в обороне привели к двум пропущенным мячам. Решение судей я комментировать не буду. Очень забавный эпизод произошел с фэйр-плей, мы отдали мяч сопернику, а получается, что пропустили именно в этой атаке", - сказал Гунько.

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