Гунько: игроки "Спартака-2" выглядели лучше "Енисея" в матче чемпионата ФНЛ

МОСКВА, 5 августа. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Игроки клуба "Спартак-2" выглядели лучше красноярского "Енисея" в матче шестого тура чемпионата Футбольной национальной лиги (ФНЛ), но их подвела реализация. Об этом журналистам рассказал главный тренер красно-белых Дмитрий Гунько.

В субботу "Спартак-2" дома проиграл "Енисею" со счетом 1:2.

"Игра получилась интересной, "Спартак" доминировал на поле и владел преимуществом в обоих таймах. К сожалению, нас сегодня подвела реализация, очень простые ошибки в обороне привели к двум пропущенным мячам. Решение судей я комментировать не буду. Очень забавный эпизод произошел с фэйр-плей, мы отдали мяч сопернику, а получается, что пропустили именно в этой атаке", - сказал Гунько.