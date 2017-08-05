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Красильников и Лямин настраиваются на победу в ЧМ по пляжному волейболу

Спорт
5 августа, 19:40 UTC+3 ВЕНА /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

В субботу в четвертьфинале чемпионата мира россияне обыграли американцев Фила Дальхауссера и Ника Лусена со счетом 21:15, 21:18

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Вячеслав Красильников и Никита Лямин (слева направо)

Вячеслав Красильников и Никита Лямин (слева направо)

© Сергей Савостьянов/ТАСС

ВЕНА, 5 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Россияне Вячеслав Красильников и Никита Лямин после выхода в полуфинал чемпионата мира по пляжному волейболу настраиваются на завоевание золотых медалей турнира. Об этом спортсмены рассказали ТАСС.

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В субботу в четвертьфинале чемпионата мира, который проходит в Вене, россияне обыграли американцев Фила Дальхауссера и Ника Лусена со счетом 21:15, 21:18. Красильников, который на Олимпиаде 2016 года в Рио-де- Жанейро стал четвертым в паре с Константином Семеновым (лучший результат за всю историю выступлений российских пляжников на Играх - прим. ТАСС), проводит первый сезон вместе с Ляминым, который, в свою очередь, в Бразилии стал пятым в паре с Дмитрием Барсуком.

"Успехом будет медаль. Я лишился медали в Рио, сейчас хочется на крупных международных соревнованиях завоевать медаль, не деревянную, а уже золотую", - сказал Красильников.

"Аппетит приходит во время еды, - отметил Лямин. - До матча можно было сказать, что попадание в пятерку сильнейших - уже удовлетворительно. Но сейчас, когда мы обыграли таких титулованных соперников, хочется завоевать медаль".

После Игр Семенов перешел в классический волейбол, в то время как Барсук завершил карьеру. Оставшись без напарников, Красильников и Лямин стали выступать вместе.

Реванш у олимпийского чемпиона

37-летний Дальхауссер является одним из самых титулованных пляжников, на его счету победа в Олимпийских играх 2008 года и чемпионате мира 2007 года.

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"Фил в этом сезоне нас обыграл два раза, причем один раз у нас дома. На тот момент они играли на класс выше, но сейчас мы подготовились, сделали выводы и тактически выполнили все, что обсуждали с нашим тренерским штабом. Спокойно сделали свою работу", - сказал Красильников.

"Сегодня мы превзошли их за счет агрессии, не позволяли себе играть вяло, все делали на максимуме", - отметил он.

Красильников и Лямин в субботу впервые сыграли на главной арене турнира, которая вмещает 10 тысяч зрителей.

"Атмосфера потрясающая, австрийцы создали большой праздник. Хоть мы и первый раз играли на центральном стадионе, ощущения от пребывания здесь фантастические. Предыдущие игры проходили на другом корте, но и там атмосфера не хуже. Поддерживают от души", - отметил Лямин.

В 1/2 финала россияне встретятся с победителем матча, в котором сыграют поляки Петр Кантор и Бартош Лосяк и австрийцы Александер Хорст и Клеменс Допплер.

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