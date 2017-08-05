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"Волгарь" потерпел первое поражение в ФНЛ, проиграв "Крыльям Советов"

Спорт
5 августа, 20:05 UTC+3 ТАСС

Единственный мяч на 41-й минуте с пенальти забил Дмитрий Ятченко

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ТАСС, 5 августа. Самарские "Крылья Советов" одержали победу над астраханским "Волгарем" со счетом 1:0 в домашнем матче шестого тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

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Мяч на 41-й минуте с пенальти забил Дмитрий Ятченко. Для "Волгаря" это поражение стало первым в нынешнем сезоне чемпионата ФНЛ.

В турнирной таблице "Волгарь" занимает второе место, набрав 13 очков и на один балл отставая от лидера первенства калининградской "Балтики". "Крылья Советов" также имеют в своем активе 13 очков и занимают третью строчку.

В следующем туре "Крылья Советов" в гостях сыграют с ярославским "Шинником", "Волгарь" также на выезде встретится с томской "Томью". Встречи пройдут 9 августа.

В параллельных матчах "Тамбов" обыграл санкт- петербургский "Зенит-2" - 1:0, новосибирская "Сибирь" оказалась сильнее "Ротора-Волгограда" - 2:1, "Оренбург" одержал победу над воронежским "Факелом" - 1:0.

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