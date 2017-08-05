"Волгарь" потерпел первое поражение в ФНЛ, проиграв "Крыльям Советов"

ПСЖ обыграл "Амьен" в матче первого тура чемпионата ФранцииСпорт 5 августа, 20:13
Калитвинцев: в матче "Динамо" - "Амкар" все изменил первый забитый мячСпорт 5 августа, 20:00
"Утрехт" и "Зенит" попросили УЕФА перенести матч Лиги Европы с 17 на 16 августаСпорт 5 августа, 19:55
Олимпийская сборная России обыграла ХК "Сочи" на предсезонном турниреСпорт 5 августа, 19:52
Красильников и Лямин настраиваются на победу в ЧМ по пляжному волейболуСпорт 5 августа, 19:40
Аленичев пожелал удачи "Спартаку" в матче против "Зенита"Спорт 5 августа, 19:30
"Енисей" обыграл "Спартак-2" в матче первенства ФНЛСпорт 5 августа, 19:21
"Динамо" одержало первую победу в чемпионате России, разгромив "Амкар"Спорт 5 августа, 19:21
В Казани прошел международный фестиваль татарского фольклора "Игра в кругу"В стране 5 августа, 19:18
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 5 августа. Самарские "Крылья Советов" одержали победу над астраханским "Волгарем" со счетом 1:0 в домашнем матче шестого тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Мяч на 41-й минуте с пенальти забил Дмитрий Ятченко. Для "Волгаря" это поражение стало первым в нынешнем сезоне чемпионата ФНЛ.
В турнирной таблице "Волгарь" занимает второе место, набрав 13 очков и на один балл отставая от лидера первенства калининградской "Балтики". "Крылья Советов" также имеют в своем активе 13 очков и занимают третью строчку.
В следующем туре "Крылья Советов" в гостях сыграют с ярославским "Шинником", "Волгарь" также на выезде встретится с томской "Томью". Встречи пройдут 9 августа.
В параллельных матчах "Тамбов" обыграл санкт- петербургский "Зенит-2" - 1:0, новосибирская "Сибирь" оказалась сильнее "Ротора-Волгограда" - 2:1, "Оренбург" одержал победу над воронежским "Факелом" - 1:0.