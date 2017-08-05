Браташ: олимпийская сборная России победила ХК "Сочи" за счет хорошей реализации моментов

СОЧИ, 5 августа. /ТАСС/. Олимпийская сборная России по хоккею одержала победу над хоккейным клубом "Сочи" за счет хорошей реализации моментов и самоотверженной игры в меньшинстве. Такое мнение журналистам высказал главный тренер олимпийской команды Олег Браташ.

В субботу олимпийская сборная России одержала победу над "Сочи" со счетом 5:1 в матче первого дня предсезонного хоккейного турнира. Встреча прошла в сочинском ледовом дворце "Большой".

"Неплохая игра, выиграли за счет хорошей реализации и самоотверженной игры в меньшинстве. Это главные слагаемые нашей победы. Результат ярославского звена говорит сам за себя, ребята порадовали. Соглашусь с главным тренером "Сочи", что наша команда могла бы побороться за Кубок Гагарина, если бы выступала в КХЛ", - сказал Браташ.

"Галиев оставил хорошее впечатление, несмотря на то, что приболел. Доволен его игрой", - добавил специалист.

В следующем матче олимпийская сборная России 7 августа сыграет с командой Канады. "Сочи" днем ранее также встретится с канадцами. Турнир в Сочи завершится 9 августа.