Гаджиев: если "Амкар" продолжит играть, как с "Динамо", то будет бороться за выживание

ХИМКИ /Московская область/, 5 августа. /ТАСС/. Футболисты "Амкара" совершали недопустимые ошибки в матче с "Динамо", если так продолжится, то команда будет бороться за выживание в Российской футбольной премьер-лиге. Об этом сказал на пресс-конференции главный тренер пермяков Гаджи Гаджиев.

В субботу "Динамо" победило "Амкар" в рамках 4-го тура чемпионата страны со счетом 3:0. Пермский клуб потерпел четвертое поражение подряд, не забив ни одного гола.

"Комментарий короткий - есть вещи, которые нельзя делать, они недопустимы, тем более на профессиональном уровне, но мы сделали такие вещи, поэтому и получили по заслугам, - поделился впечатлениями Гаджиев. - Хотя если сравнить другие аспекты, убрать грубые ошибки и безобразную игру отдельных футболистов, то они стали чуть лучше, чем было раньше - например, единоборства, большую часть которых мы выиграли. Или все, что связано с взаимодействиями, нельзя сказать, что они были классные, но они были получше".

По мнению специалиста, безобразные действия отдельных игроков связаны с чрезмерными эмоциями: "Уровень мастерства влияет, но, скорее, это от чрезмерных эмоций, от желания хоть один мяч отыграть. Все эти вещи встречаются в футболе, хоть и не так часто, примеров много, когда просматриваешь те или иные игры европейских лиг или нашего чемпионата, когда такие моменты находишь, показываешь игрокам, что так играть нельзя. Говорим еще более жестко: если это будет продолжаться, будем вести борьбу за выживание. В прошлом году перед началом чемпионата тоже говорили, и тогда игроки восприняли".

"Посыл идет от "Челси"

По словам Гаджиева, посыл игры команды идет от лондонского "Челси". "Так, как мы сегодня играли, действуют многие - "Ростов", "Ахмат", ну а посыл идет от "Челси". Нельзя сказать, является ли этой схемой "5-4-1" или "5-2-3". Когда чаще владели мячом, эти трое играли как форварды или, если хотите, полуфорварды. Когда атаковал больше соперник, они оборонялись".

Специалист рассказал, что Александр Рязанцев, игравший в опорной зоне, должен действовать выше. "Сегодня в атаке играли получше, но нам надо, чтобы он [Рязанцев] играл повыше. В опорной зоне есть намерение укрепиться, ведем переговоры, просматриваем, но пока ничего. У нас Фегор Огуде выпал еще в прошлом чемпионате, после него у нас возникли проблемы в обороне, потом мы потеряли Бранко Йовичича - его пришлось продать, хотя мы и не хотели, у него оставался год контракта, он попросил отпустить его в "Црвену Звезду", за которую он мечтал выступать, плюс "Црвена" поднимала цену. Опорная зона у нас голая, если появится футболист, тогда выдвинем повыше Рязанцева, его креатив там куда более нужен".

"В прошлом матче он сыграл хорошо, в этом тоже, считаю, он не выпадает", - добавил специалист.

В турнирной таблице "Динамо" занимает 10-е место, набрав четыре очка, "Амкар", не набрав ни одного балла, расположился на последней, 16-й позиции. В следующем туре "Динамо" 9 августа в гостях сыграет с "Ростовом", "Амкар" днем ранее на своем поле примет "Уфу".