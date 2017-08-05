Зотов: победа над "Амкаром" прибавит уверенности футболистам "Динамо"

ХИМКИ /Московская область/, 5 августа. /ТАСС/. Победа над пермским "Амкаром" прибавит уверенности футболистам московского "Динамо" в дальнейшем. Об этом журналистам рассказал полузащитник бело-голубых Александр Зотов.

В субботу "Динамо" дома победило "Амкар" в рамках 4-го тура чемпионата России со счетом 3:0.

"Матч прошел под нашу диктовку. После первого гола мы немного "подсели", а "Амкар" побежал забивать, мы знали, что у нас еще будут шансы на контратаках, так и получилось, - поделился впечатлениями Зотов. - Мы готовились к матчу, как к кубковому. Наша команда приучила болельщиков к победам после первого дивизиона, и этот успех придаст нам уверенности в дальнейшем".

В турнирной таблице "Динамо" занимает 10-е место, набрав четыре очка, "Амкар", не набрав ни одного балла, расположился на последней, 16-й позиции. В следующем туре "Динамо" 9 августа в гостях сыграет с "Ростовом", "Амкар" днем ранее на своем поле примет "Уфу".