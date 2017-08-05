Хоккеист Капризов отметил, что в олимпийской сборной России царит прекрасная атмосфера

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СОЧИ, 5 августа. /ТАСС/. Нападающий олимпийской сборной России по хоккею Кирилл Капризов после матча с "Сочи" в предсезонном турнире отметил, что в команде царит прекрасная атмосфера.
В субботу олимпийская сборная России в матче первого дня предсезонного хоккейного турнира в Сочи одержала победу над одноименным клубом со счетом 5:1. "Быстрые голы пошли нам на пользу, сразу стало легче играть, - сказал Капризов журналистам. - У нас прекрасная атмосфера в команде, все друг друга подбадривают. [Тренер, Валерий] Брагин подсказывает, приятно быть с тренером, с которым прошел два чемпионата мира".
В следующем матче олимпийская сборная России 7 августа сыграет с командой Канады. "На игру с канадцами будем настраиваться также, как и на сегодняшний матч - играть на победу", - добавил форвард.