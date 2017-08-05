Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.08:
$ 60.33
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Хоккеист Капризов отметил, что в олимпийской сборной России царит прекрасная атмосфера

Спорт
5 августа, 20:48 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 5, августа. /ТАСС

В субботу олимпийская сборная России в матче первого дня предсезонного хоккейного турнира в Сочи одержала победу над одноименным клубом со счетом 5:1

Поделиться
Материал из 1 страницы
Кирилл Капризов (слева)

Кирилл Капризов (слева)

© Артем Коротаев/ТАСС

СОЧИ, 5 августа. /ТАСС/. Нападающий олимпийской сборной России по хоккею Кирилл Капризов после матча с "Сочи" в предсезонном турнире отметил, что в команде царит прекрасная атмосфера.

Смотрите также

Зубов: олимпийская сборная России могла бы побороться за Кубок Гагарина

В субботу олимпийская сборная России в матче первого дня предсезонного хоккейного турнира в Сочи одержала победу над одноименным клубом со счетом 5:1. "Быстрые голы пошли нам на пользу, сразу стало легче играть, - сказал Капризов журналистам. - У нас прекрасная атмосфера в команде, все друг друга подбадривают. [Тренер, Валерий] Брагин подсказывает, приятно быть с тренером, с которым прошел два чемпионата мира".

В следующем матче олимпийская сборная России 7 августа сыграет с командой Канады. "На игру с канадцами будем настраиваться также, как и на сегодняшний матч - играть на победу", - добавил форвард.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
"Зенит" проиграл "Бней Иегуде", но вышел в раунд плей-офф Лиги Европы
16
ЦСКА победил греческий АЕК и вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов
10
"День спорта" в Лужниках прошел при аншлаге
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Открытие" и Рокетбанк сообщили о проблемах в работе
2
В Эстонии перезахоронены останки 202 советских солдат
3
Задержан водитель "Газели", сбивший ребенка на юго-западе Москвы
4
КРЭТ: мы будем выжигать "глаза" ракетам, которые на нас "смотрят"
5
Промышленники ФРГ выступили против политизации "Северного потока-2"
6
На украинско-польской границе СБУ и Погранслужба ведут поиски Саакашвили
7
Железнодорожную арку Крымского моста начали готовить к погрузке на плавсистему
Темы дня
Новости партнеров
Реклама