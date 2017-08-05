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Шунин: "Амкар" был принципиальным соперником для "Динамо"

Спорт
5 августа, 20:53 UTC+3 ХИМКИ область/ 5, августа. /ТАСС

Вратарь бело-голубых уверен, что в дальнейшем футболистам московского клуба будет легче играть

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Антон Шунин

Антон Шунин

© Сергей Фадеичев/ТАСС

ХИМКИ /Московская область/, 5 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб "Динамо", как и "Амкар", не мог добиться победы в первых турах чемпионата России, поэтому очная встреча команд была принципиальной. Об этом журналистам рассказал вратарь бело-голубых Антон Шунин.

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"Динамо" одержало первую победу в чемпионате России, разгромив "Амкар"

В субботу "Динамо" дома победило "Амкар" в рамках 4-го тура чемпионата страны со счетом 3:0.

"Очень довольны результатом, нам нужно было прервать эту неудачную серию, самое главное было взять три очка, что мы и сделали. Психологически "Амкар" был для нас принципиальным соперником, потому что ни у них, ни у нас не было побед, - поделился впечатлениями Шунин. - Главная задача была терпеть и бороться в каждом моменте, что мы и делали. Нам это удалось - забили один гол, а затем и второй, команда раскрепостилась, начала играть уверенней".

"Уверен, что у нас будет все хорошо и дальше нам будет легче играть. Надеюсь, что наши будущие победы еще впереди", - также отметил голкипер бело-голубых.

В турнирной таблице "Динамо" занимает 10-е место, набрав четыре очка, "Амкар", не набрав ни одного балла, расположился на последней, 16-й позиции. В следующем туре "Динамо" 9 августа в гостях сыграет с "Ростовом", "Амкар" днем ранее на своем поле примет "Уфу".

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