Мещеряков: РЖД отдельно не платили за переименование стадиона ФК "Локомотив"

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МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Изменение названия московского стадиона "Локомотив" произошло в рамках рекламного пакета спонсора и футбольного клуба. Об этом ТАСС сообщил председатель совета директоров ФК "Локомотив" Анатолий Мещеряков.
В субботу футбольный клуб "Локомотив" объявил, что одноименный стадион в Черкизове переименован в "РЖД Арену".
"Речи о продаже стадиона не идет, смена названия произошла в рамках существующего рекламного пакета. Это повышение эффективности существующего взаимодействия рекламодателей, спонсора и клуба. Мы двигаемся по нормальному пути в направлении повышения эффективности данного взаимодействия", - сказал Мещеряков.
Стадион "Локомотив" был построен в 2002 году. Эти летом арена была модернизирована. Вместимость стадиона составляет 27 320 зрителей. РЖД являются основными акционерами "Локомотива".