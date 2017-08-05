Мещеряков: РЖД отдельно не платили за переименование стадиона ФК "Локомотив"

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Изменение названия московского стадиона "Локомотив" произошло в рамках рекламного пакета спонсора и футбольного клуба. Об этом ТАСС сообщил председатель совета директоров ФК "Локомотив" Анатолий Мещеряков.

В субботу футбольный клуб "Локомотив" объявил, что одноименный стадион в Черкизове переименован в "РЖД Арену".

"Речи о продаже стадиона не идет, смена названия произошла в рамках существующего рекламного пакета. Это повышение эффективности существующего взаимодействия рекламодателей, спонсора и клуба. Мы двигаемся по нормальному пути в направлении повышения эффективности данного взаимодействия", - сказал Мещеряков.

Стадион "Локомотив" был построен в 2002 году. Эти летом арена была модернизирована. Вместимость стадиона составляет 27 320 зрителей. РЖД являются основными акционерами "Локомотива".