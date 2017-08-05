Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.08:
$ 60.33
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мещеряков: РЖД отдельно не платили за переименование стадиона ФК "Локомотив"

Спорт
5 августа, 21:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, августа. /ТАСС

В субботу клуб "Локомотив" объявил, что одноименный стадион в Черкизове переименован в "РЖД Арену"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Анатолий Мещеряков

Анатолий Мещеряков

© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Изменение названия московского стадиона "Локомотив" произошло в рамках рекламного пакета спонсора и футбольного клуба. Об этом ТАСС сообщил председатель совета директоров ФК "Локомотив" Анатолий Мещеряков.

Смотрите также

"Локомотив" объявил о переименовании домашнего стадиона в "РЖД Арену"

В субботу футбольный клуб "Локомотив" объявил, что одноименный стадион в Черкизове переименован в "РЖД Арену".

"Речи о продаже стадиона не идет, смена названия произошла в рамках существующего рекламного пакета. Это повышение эффективности существующего взаимодействия рекламодателей, спонсора и клуба. Мы двигаемся по нормальному пути в направлении повышения эффективности данного взаимодействия", - сказал Мещеряков.

Стадион "Локомотив" был построен в 2002 году. Эти летом арена была модернизирована. Вместимость стадиона составляет 27 320 зрителей. РЖД являются основными акционерами "Локомотива".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
"Зенит" проиграл "Бней Иегуде", но вышел в раунд плей-офф Лиги Европы
16
ЦСКА победил греческий АЕК и вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов
10
"День спорта" в Лужниках прошел при аншлаге
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Открытие" и Рокетбанк сообщили о проблемах в работе
2
В Эстонии перезахоронены останки 202 советских солдат
3
Задержан водитель "Газели", сбивший ребенка на юго-западе Москвы
4
КРЭТ: мы будем выжигать "глаза" ракетам, которые на нас "смотрят"
5
Промышленники ФРГ выступили против политизации "Северного потока-2"
6
На украинско-польской границе СБУ и Погранслужба ведут поиски Саакашвили
7
Железнодорожную арку Крымского моста начали готовить к погрузке на плавсистему
Темы дня
Новости партнеров
Реклама