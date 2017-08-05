Котков победил на этапе Гран-при по тхэквондо в Москве в весе до 80 кг

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Россиянин Антон Котков одержал победу на первом этапе мировой серии Гран-при по тхэквондо в весовой категории до 80 кг. Турнир стартовал в пятницу в Москве.

В финале он выиграл у представителя Молдавии Аарона Кука. Бронзовыми призерами стали ивуариец Шейк Саллах Сиссе и Хун Ким из Южной Кореи.

В весовой категории до 58 кг победу одержал Тэ Хун Ким из Южной Кореи. В финале он оказался сильнее представителя Таиланда Рамнаронга Савеквихари. Бронзовые награды достались Хесусу Тортосе Кабрере (Испания) и Мохаммаду Каземи (Иран).

В соревнованиях среди женщин в весовой категории до 49 кг золото выиграла Панипак Вонгпаттанакит из Таиланда, в финале она победила представительницу Южной Кореи Со Хый Ким. Бронза - у Камилы Родригес из Колумбии и сербки Тияны Богданович.

Этап мировой серии Гран-при в Москве завершится 6 августа.