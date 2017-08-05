Галиев: хоккеистов олимпийской сборной России ждет большее будущее

СОЧИ, 5 августа. /ТАСС/. Игроков олимпийской сборной России по хоккею ждет большое будущее. Такое мнение журналистам высказал форвард команды Станислав Галиев.

В субботу олимпийская сборная России одержала победу над ХК "Сочи" со счетом 5:1 в матче первого дня предсезонного хоккейного турнира. Встреча прошла в сочинском ледовом дворце "Большой".

"Хорошая сборная, у нас выступают молодые ребята - все талантливые, многое уже доказали в своих клубах. Приятно играть, классная атмосфера. Думаю, у нас большое будущее", - сказал Галиев.

"С первого дня приятно играть с Капризовым, он талантливый игрок, который многое доказал на молодежном чемпионате мира и в КХЛ. Классный партнер Ткачев, взаимопонимание с ним у нас налаживается", - считает форвард.

В следующем матче олимпийская сборная России 7 августа сыграет с командой Канады. Турнир в Сочи завершится 9 августа.