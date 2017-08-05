"Локомотив" одержал четвертую победу подряд в чемпионате России, обыграв "СКА-Хабаровск"

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Московский "Локомотив" одержал победу над "СКА-Хабаровском" со счетом 1:0 в домашнем матче четвертого тура чемпионата России по футболу.

Мяч на 75-й минуте забил Алексей Миранчук. Эта победа стала для железнодорожников четвертой подряд на старте чемпионата страны.

В турнирной таблице "Локомотив" вышел в единоличные лидеры, набрав 12 очков. Санкт-петербургский "Зенит", одержавший в трех первых турах три победы, свой матч проведет в воскресенье - против московского "Спартака". "СКА-Хабаровск", не набрав ни одного очка, идет на предпоследней, 15-й позиции.

В следующем туре "Локомотив" 9 августа в гостях сыграет с казанским "Рубином". "СКА-Хабаровск" днем ранее на своем поле примет махачкалинский "Анжи".