Литовец Гуджюс стал чемпионом мира в метании диска

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ЛОНДОН, 5 августа. /ТАСС/. Литовец Андрюс Гуджюс занял первое место в метании диска на чемпионате мира, который проходит в Лондоне. Спортсмен показал результат 69,21 метра.
Второе место занял швед Даниэль Столь (69,19), третьим стал американец Мэйсон Финли (68,03). Российский спортсмен Виктор Бутенко, выступавший под нейтральным флагом, не смог пробиться в финал, показав в квалификации 23-й результат.
В чемпионате мира в Лондоне принимают участие 19 российских легкоатлетов. Россияне выступают в качестве нейтральных спортсменов, поскольку Международная ассоциация легкоатлетических федераций приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики в организации.
Для 26-летнего Гуджюса эта медаль стала первой, завоеванной на чемпионатах мира. Литовец является чемпионом мира среди юниоров, чемпионом Европы среди спортсменов не старше 23 лет.
Чемпионат мира завершится 13 августа.