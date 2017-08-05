Семин: "Локомотиву" нужно качественное усиление в атаку

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Локомотив" нуждается в приобретении качественного нападающего. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер железнодорожников Юрий Семин.

В субботу "Локомотив" в матче четвертого тура чемпионата России на своем поле обыграл хабаровский СКА со счетом 1:0.

"Нам требуется усиление в атаку, но качественное. Потеря Ари существенно сказывается на команде, но своими ребятами я доволен, слава богу мы выиграли, ведь скоро День железнодорожника, а это большая ответственность", - отметил Семин.

"Ранее я говорил, что будет сложная игра, ведь мы тяжело вскрываем оборону команд, которые обороняются большим количеством. У нас были моменты и не плохие, во втором тайме я удовлетворен нашей игрой, у нас было хорошее созидание, за исключением последнего удара", - добавил Семин.

После четырех туров чемпионата России "Локомотив" занимает первое место в турнирной таблице, набрав 12 очков. В следующем туре 9 августа железнодорожники в гостях сыграют против казанского "Рубина".