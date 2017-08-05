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Усэйн Болт завоевал бронзу в беге на 100 м на чемпионате мира

Спорт
5 августа, 23:49 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 5, августа. /ТАСС

Победу одержал американец Джастин Гэтлин, в последний раз Болту не удалось победить на ЧМ на этой дистанции в 2011 году

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Джастин Гэтлин и Усэйн Болт

Джастин Гэтлин и Усэйн Болт

© AP Photo/Tim Ireland

ЛОНДОН, 6 августа. /ТАСС/. Восьмикратный олимпийский чемпион ямаец Усэйн Болт завоевал бронзовую медаль в беге на 100 метров на чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в Лондоне. Спортсмен показал результат 9,95 секунды.

Победителем соревнований стал американец Джастин Гэтлин (9,92), вторым финишировал его соотечественник Кристиан Коулман (9,94). 

Гэтлин является олимпийским чемпионом 2004 года, двукратным чемпионом мира, четырехкратным серебряным призером соревнований. В 2006 году Гэтлин был дисквалифицирован за употребление допинга, в его организме было обнаружено повышенное содержание тестостерона, изначально срок его отстранения составил восемь лет, однако он был сокращен до четырех лет. В 2001 году он был отстранен на два года за положительный допинг-тест на амфетамины, однако дисквалификация была сокращена, так как положительная проба была вызвана медикаментами, которые он принимал с детства из-за дефицита внимания.

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Болт ранее 11 раз выигрывал чемпионат мира и дважды завоевывал серебро мировых первенств. Ямаец - единственный спортсмен, которому удалось победить на дистанциях 100 и 200 метров на трех Олимпиадах подряд (в Пекине, Лондоне и Рио-де-Жанейро), также на его счету действующие рекорды мира в беге на 100 м (9,58 секунды) и 200 м (19,19), Болт шесть раз признавался лучшим легкоатлетом мира по версии Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). В последний раз Болту не удалось завоевать золото ЧМ на этой дистанции в 2011 году, тогда он в финальном забеге был дисквалифицирован из-за фальстарта. Ранее ямаец объявил, что чемпионат мира в Лондоне будет его последним турниром в карьере, также он выступит в эстафете 4х100 метров.

В неофициальном медальном зачете чемпионата мира лидирует сборная США, в ее активе одна золотая, две серебряные и одна бронзовая медали, далее идут команды Эфиопии (1-1-0), ЮАР (1-0-1). Российские спортсмены, выступающие под нейтральным флагом, медалей на этом турнире пока не выигрывали. 

В чемпионате мира в Лондоне принимают участие 19 российских легкоатлетов. Россияне выступают в качестве нейтральных спортсменов, поскольку Международная ассоциация легкоатлетических федераций приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики в организации.

Чемпионат мира завершится 13 августа.

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