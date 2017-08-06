"Бавария" обыграла дортмундскую "Боруссию" и стала обладателем Суперкубка Германии

ТАСС, 6 августа. Мюнхенская "Бавария" в серии пенальти одержала победу над дортмундской "Боруссией" в матче за Суперкубок Германии. Встреча прошла на стадионе "Сигнал Идуна Парк" в Дортмунде.

Основное время завершилось со счетом 2:2. В составе "Боруссии" забитыми мячами отметились Кристиан Пулишич (12-я минута) и Пьер-Эмирик Обамейянг (70). У победителей отличился Роберт Левандовский (18), еще один мяч защитник дортмундцев Лукаш Пищек забил в свои ворота (88). В серии пенальти точнее оказались мюнхенцы - 5:4. В прошлом сезоне "Бавария" стала чемпионом Германии, а "Боруссия" выиграла Кубок страны, также обыграв мюнхенскую команду со счетом 2:1.

"Бавария" выиграла шестой по счету Суперкубок Германии, что является рекордом, пять побед на счету "Боруссии". Команды в матче за Суперкубок играли друг с другом шестой раз, три победы у "Баварии", три - у "Боруссии".

Сезон-2017/18 чемпионата Германии стартует 18 августа матчем "Баварии" и "Байера". Команда из Дортмунда в матче первого тура встретится с "Вольфсбургом".