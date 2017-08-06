Вратарю "Локомотива" Гилерме было скучно без ударов по воротам в игре со "СКА-Хабаровском"

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МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Вратарь московского "Локомотива" Маринато Гилерме в беседе с журналистами отметил качественную игру защитников команды в матче против "СКА- Хабаровска".
В субботу "Локомотив" в матче четвертого тура чемпионата России на своем поле обыграл "СКА-Хабаровск" со счетом 1:0.
"С такими защитниками легко играть, конечно, иногда было скучно без ударов по моим воротам, но если так продолжится, то все будет хорошо. Считаю, что важно выкладываться в каждом матче и продолжать побеждать. Всегда будем стараться играть на сто процентов", - сказал Гилерме.
В четырех матчах чемпионата России железнодорожники набрали 12 очков. "Абсолютно не удивляют четыре наши победы на старте чемпионата. За нас играют хорошие футболисты в атаке. Фарфан и Миранчук - не чистые нападающие, но все- таки играют качественно, также "Локомотиву" необходим качественный нападающий", - отметил Гилерме.
В следующем туре 9 августа железнодорожники в гостях сыграют против казанского "Рубина".