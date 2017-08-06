Тренер: легкоатлет Меньков на ЧМ бился за золото, другие медали его не интересовали

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ЛОНДОН, 6 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российский прыгун в длину Александр Меньков, выступающий под нейтральным флагом, на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне бился только за золотую медаль. Такое мнение ТАСС высказал личный тренер спортсмена Сергей Мочалов.
На чемпионате мира Меньков занял четвертое место, показав результат 8,27 метра. Победителем стал южноафриканец Луво Маньонга (8,48), второе место занял американец Джаррион Лоусон (8,44), третье - еще один представитель ЮАР - Рушвал Самааи (8,32).
"Я нахожусь не в Лондоне и наблюдал за соревнованиями по телевизору, - сказал Мочалов по телефону. - Несмотря на четвертое место, Сережа все равно показал себя с лучшей стороны. Думаю, ему не хватило пары международных стартов до начала чемпионата мира, чтобы быть в оптимальной форме. Если говорить про сами прыжки, то у меня сложилось впечатление, что Саша хотел здесь именно победить, ему неинтересна была любая другая медаль кроме золотой, именно поэтому он постоянно рисковал, хотя, может быть, лучше было придерживаться и другой тактики, нашей легкой атлетике сейчас важна любая награда".
В чемпионате мира в Лондоне принимают участие 19 российских легкоатлетов. Россияне выступают в качестве нейтральных спортсменов, поскольку Международная ассоциация легкоатлетических федераций приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики в организации.
Чемпионат мира завершится 13 августа.