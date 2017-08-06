Борзаковский: легкоатлету Менькову для медали ЧМ-2017 не хватило международных стартов

ЛОНДОН, 6 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российскому прыгуну в длину Александру Менькову, выступающему под нейтральным флагом, для медали на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне не хватило международных стартов. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский.

На чемпионате мира Меньков занял четвертое место, показав результат 8,27 метра. Победителем стал южноафриканец Луво Маньонга (8,48), второе место занял американец Джаррион Лоусон (8,44), третье - еще один представитель ЮАР - Рушвал Самааи (8,32).

"Несмотря на то, что Саша остался без медали, он молодец, боролся до конца, рисковал в каждой попытке, - сказал Борзаковский. - Ему очень не хватало международной соревновательной практики. Вы помните, что он был вынужден весь этот успешный для себя в целом сезон вариться в собственном соку. А международные соревнования ему бы очень пригодились, он пришел в себя после нескольких сезонов, когда он больше боролся с травмами, но теперь мы видим, что Меньков опять попал в число мировых лидеров, и мы вправе ждать от него в дальнейшем больших побед".

В чемпионате мира в Лондоне принимают участие 19 российских легкоатлетов. Россияне выступают в качестве нейтральных спортсменов, поскольку Международная ассоциация легкоатлетических федераций приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики в организации.

Чемпионат мира завершится 13 августа.