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Борзаковский: легкоатлету Менькову для медали ЧМ-2017 не хватило международных стартов

Спорт
6 августа, 0:36 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

По словам главного тренера сборной России по легкой атлетике, Меньков боролся до конца и рисковал в каждой попытке

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Александр Меньков

Александр Меньков

© ТАСС/Михаил Джапаридзе, архив

ЛОНДОН, 6 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российскому прыгуну в длину Александру Менькову, выступающему под нейтральным флагом, для медали на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне не хватило международных стартов. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский.

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На чемпионате мира Меньков занял четвертое место, показав результат 8,27 метра. Победителем стал южноафриканец Луво Маньонга (8,48), второе место занял американец Джаррион Лоусон (8,44), третье - еще один представитель ЮАР - Рушвал Самааи (8,32).

"Несмотря на то, что Саша остался без медали, он молодец, боролся до конца, рисковал в каждой попытке, - сказал Борзаковский. - Ему очень не хватало международной соревновательной практики. Вы помните, что он был вынужден весь этот успешный для себя в целом сезон вариться в собственном соку. А международные соревнования ему бы очень пригодились, он пришел в себя после нескольких сезонов, когда он больше боролся с травмами, но теперь мы видим, что Меньков опять попал в число мировых лидеров, и мы вправе ждать от него в дальнейшем больших побед".

В чемпионате мира в Лондоне принимают участие 19 российских легкоатлетов. Россияне выступают в качестве нейтральных спортсменов, поскольку Международная ассоциация легкоатлетических федераций приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики в организации.

Чемпионат мира завершится 13 августа.

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