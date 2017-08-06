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Российская теннисистка Макарова вышла в финал турнира WTA в Вашингтоне

Спорт
6 августа, 1:11 UTC+3 ТАСС

В полуфинале 29-летняя россиянка, "посеянная" на турнире под седьмым номером, победила француженку Осеан Доден (5) со счетом 3:6, 6:3, 6:4

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Российская теннисистка Екатерина Макарова

Российская теннисистка Екатерина Макарова

© EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

ТАСС, 6 августа. Россиянка Екатерина Макарова вышла в финал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Вашингтоне (призовой фонд - $227 тысяч).

В полуфинале 29-летняя россиянка, "посеянная" на турнире под седьмым номером, победила француженку Осеан Доден (5) со счетом 3:6, 6:3, 6:4.

В финале Макарова сыграет с победительницей матча между немками Юлией Гёргес (4) и Андреа Петкович.

Турнир в Вашингтоне завершится 7 августа.

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