Легкая атлетика побежала назад: Гэтлин победил Болта с одним из худших результатов на ЧМ

Финиш финального забега на 100 м на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне © AP Photo/Matthias Schrader

ЛОНДОН, 6 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Американский спринтер Джастин Гэтлин, дважды отбывавший наказание за употребление допинга, не позволил главному символу "чистой" мировой легкой атлетики ямайцу Усэйну Болту уйти из спорта непобежденным. Американец стал обладателем золотой медали чемпионата мира 2017 года в беге на 100 метров, показав один из наихудших результатов в истории мировых первенств.

Гэтлин победил с результатом 9,92 секунды. Второе место занял его соотечественник Кристиан Коулман (9,94). Обладатель трех золотых наград летних чемпионатов мира на дистанции 100 м Болт на этот раз финишировал третьим (9,95). Гэтлин показал один из худших результатов в истории мировых первенств. Медленнее 9,92 секунды чемпионы мира на этой дистанции бежали только в 1983, 1987, 1995 и 2003 годах.

Болт, который за четыре дня до старта на пресс- конференции заявлял, что хочет уйти из спорта непобежденным, объяснил свой проигрыш недостаточной готовностью. "Я не смог выложиться в концовке забега, это одна из вещей, которые я должен был сделать, но не сделал, - признался 30-летний ямайский спринтер. - Я не вполне комфортно чувствую себя в стартовых колодках, но вы должны работать с тем, что у вас есть, я не могу жаловаться на это".

Проигрыш Болта, ранее не уступавшего никому на чемпионатах мира в беге на 100 метров начиная с 2009 года (в финале ЧМ-2011 ямаец лишился возможности бороться за награду из-за фальстарта), удивил многих специалистов. Одним из них стал олимпийский чемпион 1972 года в беге на 100 м и 200 м Валерий Борзов.

"Итоги немного неожиданные, все ждали другого результата от Болта, - заметил Борзов в беседе с корреспондентом ТАСС. - Не получилось уйти победителем, как он хотел, но король уходит, теперь будет другой король, хотя после выхода Болта на пенсию явного фаворита в спринте не будет, что положительно скажется на конкуренции. Действительно, на его результате сказывается возраст, он и сам раньше говорил, что его преследуют мелкие травмы и прочее. Теперь посмотрим, как будет развиваться его судьба, что он скажет".

Лондон помнит допинговое прошлое Гэтлина

Советский спринтер также выразил разочарование снижением результатов в беге на 100 м у мужчин. По мнению двукратного олимпийского чемпиона, это стало следствием допинговых скандалов, которые в последнее время происходят в легкой атлетике.

"Победа Гэтлина? Мне хотелось бы обратить внимание на снижение результатов финальных забегов, 9,92 секунды - не очень высокий показатель для победителя. В целом результаты ниже, чем то, что показывали ребята раньше, это является следствием последних допинговых скандалов, и снижение результатов показывает, что эта проблема стала очень весомой", - считает Борзов.

Гэтлин на этом турнире не испытывает большой любви со стороны подавляющего большинства зрителей, заполнивших трибуны Олимпийского стадиона в Лондоне. Каждый выход американца на беговую дорожку сопровождался недовольным гулом поклонников легкой атлетики, так и не простивших этому спортсмену его прошлых допинговых прегрешений.

"Я просто не придавал этому (свисту) значения, выполнял свою работу, - сказал Гэтлин сразу после победного финиша. - В финале я сделал то, что должен был сделать. Люди, которые любят меня, приветствовали меня здесь".

Гэтлин является олимпийским чемпионом 2004 года, трехкратным чемпионом мира, четырехкратным серебряным призером соревнований. В 2006 году американец был дисквалифицирован за употребление допинга, в его организме было обнаружено повышенное содержание тестостерона, изначально срок его отстранения составил восемь лет, однако он был сокращен до четырех лет. В 2001 году он был отстранен на два года за положительный допинг-тест на амфетамины, однако дисквалификация была сокращена, так как положительная проба была вызвана медикаментами, которые он принимал с детства из-за наличия дефицита внимания.

"Болт поздравил меня и сказал, что я не заслуживаю освистывания", - заключил новый чемпион мира в беге на 100 метров. "Гэтлин отличный конкурент, вы должны быть в наилучшей форме против него, я очень ценю, что соревновался с ним, он хороший человек", - заметил в беседе с журналистами покидающий спорт после ЧМ-2017 ямайский спринтер.