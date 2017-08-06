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Непомнящий победил Накамуру в партии четвертого тура супертурнира в Сент-Луисе

Спорт
6 августа, 3:18 UTC+3 ТАСС

Сергей Карякин и Петр Свидлер свои партии завершили вничью

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ТАСС, 6 августа. Российский шахматист Ян Непомнящий победил американца Хикару Накамуру в партии четвертого тура Кубка Синкфилда (призовой фонд - $300 тысяч), третьего этапа Гран-тура. Турнир проходит в американском Сент-Луисе.

Победу в туре также одержал француз Максим Вашье-Лаграв (Франция), обыгравший норвежца Магнуса Карлсена. Другие партии завершились вничью. Очки поделили Сергей Карякин (Россия) и Фабиано Каруана (США), Левон Аронян (Армения) и Вишванатан Ананд (Индия), Петр Свидлер (Россия) и Уэсли Со (США).

Турнирное положение после четырех туров: Вашье-Лаграв - 3 очка, Каруана - 2,5, Карлсен, Аронян, Карякин, Со, Ананд - по 2, Накамура, Свидлер, Непомнящий - по 1,5.

На третьем этапе Гран-тура проходит однокруговой турнир по классическим шахматам с контролем времени - по 100 минут на 40 ходов плюс 60 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за каждый ход начиная с первого. Турнир завершится 12 августа.

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