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Болт: неуважительно говорить, что результаты в беге на 100 м упали из-за допинг-контроля

Спорт
6 августа, 3:45 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 6, августа. /ТАСС

В субботу Джастин Гэтлин победил на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне в беге на 100 м с результатом 9,92 секнуды, медленнее его бежали только чемпионы мира 1983, 1987, 1995 и 2003 годов

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ЛОНДОН, 6 августа. /ТАСС/. Разговоры о снижении результатов в беге на 100 метров из-за ужесточения допинг- контроля являются неуважительными по отношению к спортсменам. Такое мнение журналистам высказал восьмикратный олимпийский чемпион ямаец Усэйн Болт, слова которого приводит AFP.

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В субботу на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне состоялся финальный забег на 100 метров у мужчин. Победу с результатом 9,92 секунды одержал американец Джастин Гэтлин, который дважды в карьере был уличен в применении допинга. Болт в забеге показал третий результат. Время Гэтлина стало одним из худших для победителя в истории мировых первенств, медленнее чемпионы мира бежали только в 1983, 1987, 1995 и 2003 годах.

"Я считаю это (разговоры) очень неуважительно, - сказал Болт. - Мы проделали тяжелую работу, Джастин [Гэтлин] и я доказывали это последние годы. [Кристиан] Коулман (серебряный призер ЧМ-2017 в беге на 100 м) проделал колоссальную работу и показал, что будет великим спортсменом. Есть травмы, не всегда все складывается так, как ты хочешь, есть много факторов, которые влияют на результат".

"Мы упорно работаем, тренируемся каждый день, в то время как вы просто сидите и стучите по клавиатуре, - добавил Гэтлин. - У нас длинный сезон, мы стараемся делать все возможное для достижения результата".

Гэтлин является олимпийским чемпионом 2004 года, трехкратным чемпионом мира, четырехкратным серебряным призером соревнований. В 2006 году американец был дисквалифицирован за употребление допинга, в его организме было обнаружено повышенное содержание тестостерона, изначально срок его отстранения составил восемь лет, однако он был сокращен до четырех лет. В 2001 году он был отстранен на два года за положительный допинг-тест на амфетамины, однако дисквалификация была сокращена, так как положительная проба была вызвана медикаментами, которые он принимал с детства из-за наличия дефицита внимания.

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