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Российский боксер Дадашев победил мексиканца Марруфо

Спорт
6 августа, 5:43 UTC+3 ТАСС

Поединок завершился победой российского боксера техническим нокаутом в восьмом раунде

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ТАСС, 6 августа. Российский боксер первого полусреднего веса Максим Дадашев одержал восьмую победу подряд на профессиональном ринге. В 12-раундовом поединке в Лос- Анджелесе он выиграл у мексиканца Хосе Марруфо техническим нокаутом в восьмом раунде.

Дадашев является чемпионом России среди юниоров, серебряным и бронзовым призером национального первенства, финалистом юношеского чемпионата мира - 2008. В профессиональный бокс перешел в 2016 году.

Всего на счету 26-летнего боксера восемь поединков, в которых он одержал восемь побед (шесть - нокаутом).

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