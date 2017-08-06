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Немецкая теннисистка Гёргес сыграет с Макаровой в финале турнира WTA в Вашингтоне

Спорт
6 августа, 6:46 UTC+3 ТАСС

В полуфинале Юлия Гёргес победила соотечественницу Андреа Петкович

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ТАСС, 6 августа. Немка Юлия Гёргес вышла в финал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Вашингтоне (призовой фонд - $227 тысяч).

В полуфинале 28-летняя немка, "посеянная" на турнире под четвертым номером, победила соотечественницу Андреа Петкович со счетом 5:7, 6:4, 7:5.

В финале, который состоится в воскресенье, Гёргес сыграет с россиянкой Екатериной Макаровой.

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