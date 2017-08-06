Боксер Ломаченко в третий раз защитил титул чемпиона мира, победив Марриагу

ТАСС, 6 августа. /ТАСС/. Двукратный чемпион мира среди любителей и Олимпийских игр украинец Василий Ломаченко защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 58,96 кг. В 12-раундовом поединке в Лос-Анджелесе он выиграл у колумбийца Мигеля Марриаги техническим нокаутом в седьмом раунде.

Украинец в третий раз защитил титул чемпиона мира WBO, который он завоевал в июне прошлого года благодаря победе над пуэрториканцем Романом Мартинесом нокаутом в пятом раунде. Тогда он установил рекорд, затратив наименьшее число боев на завоевание титула чемпиона мира среди профессионалов во второй весовой категории - семь.

В июне 2014 года Ломаченко повторил рекорд на профессиональном ринге, став чемпионом мира всего лишь в третьем поединке. Выиграв у американца Гэри Расселла по очкам большинством голосов, он завоевал пояс WBO в весовой категории до 57,15 кг.

В послужном списке Ломаченко теперь девять побед (семь нокаутом), одно поражение. В любительском боксе украинец завоевал все возможные титулы: дважды - чемпиона Олимпийских игр (2008, 2012), дважды - мира (2009, 2011), один раз - Европы (2008). Дважды завоевал приз Вэла Баркера - лучшему боксеру Олимпийских игр (2008, 2012). В 2013 году стал победителем полупрофессиональной лиги Всемирная серия бокса в личном зачете.

Первоначально Ломаченко планировал провести матч-реванш с мексиканцем Орландо Салидо, которому проиграл по очкам в марте 2014 года, но тот отказался от поединка из-за травмы, проблем с весом, а также по финансовым причинам. Также рассматривался вариант с переходом на категорию выше и поединком с мексиканцем Раймундо Бельтраном.

В послужном списке Марриаги теперь 25 побед (21 нокаутом), 3 поражения. Он с третьей попытки не сумел завоевать титул чемпиона мира - в апреле этого года он проиграл пуэрториканцу Оскару Вальдесу в бою за пояс WBO в весе до 57,15 кг, в 2014 году - ямайцу Николасу Уолтерсу в поединке за титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA).