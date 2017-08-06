Американец Куэрри выиграл турнир ATP в Мексике

ТАСС, 6 августа. Американец Сэм Куэрри стал победителем турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в мексиканском Лос-Кабосе (призовой фонд - более $700 тысяч).

В финале второй "сеяный" Куэрри переиграл Танаси Коккинакиса из Австралии со счетом 6:3, 3:6, 6:2.

Для Куэрри титул в Мексике стал десятым в карьере в одиночном разряде и вторым в 2017 году. В настоящий момент спортсмен занимает 24-е место в рейтинге ATP.