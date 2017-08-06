Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.08:
$ 60.33
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Американец Куэрри выиграл турнир ATP в Мексике

Спорт
6 августа, 8:27 UTC+3 ТАСС

В финале Сэм Куэрри победил Танаси Коккинакиса из Австралии со счетом 6:3, 3:6, 6:2

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 6 августа. Американец Сэм Куэрри стал победителем турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в мексиканском Лос-Кабосе (призовой фонд - более $700 тысяч).

В финале второй "сеяный" Куэрри переиграл Танаси Коккинакиса из Австралии со счетом 6:3, 3:6, 6:2.

Для Куэрри титул в Мексике стал десятым в карьере в одиночном разряде и вторым в 2017 году. В настоящий момент спортсмен занимает 24-е место в рейтинге ATP.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Джастин Гэтлин и Усэйн Болт
10
Усэйн Болт завоевал бронзу в беге на 100 м на чемпионате мира
10
"Зенит" проиграл "Бней Иегуде", но вышел в раунд плей-офф Лиги Европы
16
ЦСКА победил греческий АЕК и вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Telegraph: Лондон готов заплатить Брюсселю €40 млрд за Brexit
2
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
3
"Удар под дых": США добились ужесточения санкций СБ ООН против КНДР
4
Усэйн Болт завоевал бронзу в беге на 100 м на чемпионате мира
5
Маккейн ответил Трампу на обвинения в адрес Конгресса в подрыве отношений США и РФ
6
Железнодорожную арку Крымского моста начали готовить к погрузке на плавсистему
7
Глава МИД Сербии ответил Пенсу на его высказывания о России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама