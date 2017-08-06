Американец Куэрри выиграл турнир ATP в Мексике

Кержаков назвал гол в ворота "Спартака" в 2001 году самым важным в карьереСпорт 6 августа, 9:53
Тренер: Олимпиада крайне важна для сборной Канады, несмотря на отсутствие игроков НХЛСпорт 6 августа, 9:43
Директор: неудачный старт "Амкара" связан с перестройкой, речи об уходе Гаджиева не идетСпорт 6 августа, 9:31
Тренер канадцев: хоккеисты сборной РФ являются главными претендентами на золото ОИ-2018Спорт 6 августа, 9:13
Кинг: турниры в РФ крайне важны для становления олимпийской сборной Канады по хоккеюСпорт 6 августа, 9:05
Боксер Ломаченко в третий раз защитил титул чемпиона мира, победив МарриагуСпорт 6 августа, 7:55
Источник: главы МИД России и Китая проведут переговоры в МанилеПолитика 6 августа, 6:32
Трамп выразил признательность России и Китаю за голосование в СБ ООН по КНДРМеждународная панорама 6 августа, 6:26
В Москве и Подмосковье ожидается солнечная погода и до 27 градусов теплаМосква 6 августа, 6:16
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 6 августа. Американец Сэм Куэрри стал победителем турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в мексиканском Лос-Кабосе (призовой фонд - более $700 тысяч).
В финале второй "сеяный" Куэрри переиграл Танаси Коккинакиса из Австралии со счетом 6:3, 3:6, 6:2.
Для Куэрри титул в Мексике стал десятым в карьере в одиночном разряде и вторым в 2017 году. В настоящий момент спортсмен занимает 24-е место в рейтинге ATP.