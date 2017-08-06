Теннисист Донской проиграл в финале турнира в Китае

ТАСС, 6 августа. Российский теннисист Евгений Донской проиграл в финале турнира серии "Челленджер" (призовой фонд - $150 тысяч) в китайском Чэнду (провинция Сычуань).

В финале 27-летний спортсмен, посеянный под вторым номером, проиграл представителю Тайваня Лу Яньсюню (1) со счетом 3:6, 4:6.

На счету Донского десять титулов в одиночном разряде на турнирах серии "Челленджер". Россиянин занимает 124-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.