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Теннисист Донской проиграл в финале турнира в Китае

Спорт
6 августа, 8:34 UTC+3 ТАСС

В финале 27-летний спортсмен, посеянный под вторым номером, проиграл представителю Тайваня Лу Яньсюню со счетом 3:6, 4:6

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ТАСС, 6 августа. Российский теннисист Евгений Донской проиграл в финале турнира серии "Челленджер" (призовой фонд - $150 тысяч) в китайском Чэнду (провинция Сычуань).

В финале 27-летний спортсмен, посеянный под вторым номером, проиграл представителю Тайваня Лу Яньсюню (1) со счетом 3:6, 4:6.

На счету Донского десять титулов в одиночном разряде на турнирах серии "Челленджер". Россиянин занимает 124-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.

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