Кинг: турниры в РФ крайне важны для становления олимпийской сборной Канады по хоккею

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СОЧИ, 6 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Предсезонные турниры в Сочи и Санкт-Петербурге крайне важны для становления сборной Канады по хоккею перед Олимпийскими играми 2018 года в Пхенчхане. Такое мнение ТАСС высказал тренер сборной Канады Дэйв Кинг.
Сборная Канады принимает участие в соревнованиях в Сочи (5-9 августа) и выступит в Санкт-Петербурге (14-17 августа). Также канадская команда сыграет на Кубке Первого канала в декабре в Москве.
"У нас 23 игрока на турнире в Сочи, еще 22 других хоккеиста приедут на турнир в Санкт-Петербург. Именно из этих ребят мы отберем 15-16 человек, которые поедут на Олимпиаду. Эти турниры крайне важны для оценки и становления нашей сборной", - считает специалист.
Сборная Канады по хоккею выиграла две последние Олимпиады - в Ванкувере и Сочи. Олимпиада 2018 года пройдет в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.