Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.08:
$ 60.33
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кинг: турниры в РФ крайне важны для становления олимпийской сборной Канады по хоккею

Спорт
6 августа, 9:05 UTC+3 СОЧИ /Корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

Из участников турниров в Сочи и Санкт-Петербурге 15-16 хоккеистов сыграют на Олимпиаде-2018

Поделиться
Материал из 1 страницы
Дэйв Кинг

Дэйв Кинг

© Сергей Метелица/ТАСС

СОЧИ, 6 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Предсезонные турниры в Сочи и Санкт-Петербурге крайне важны для становления сборной Канады по хоккею перед Олимпийскими играми 2018 года в Пхенчхане. Такое мнение ТАСС высказал тренер сборной Канады Дэйв Кинг.

Сборная Канады принимает участие в соревнованиях в Сочи (5-9 августа) и выступит в Санкт-Петербурге (14-17 августа). Также канадская команда сыграет на Кубке Первого канала в декабре в Москве.

"У нас 23 игрока на турнире в Сочи, еще 22 других хоккеиста приедут на турнир в Санкт-Петербург. Именно из этих ребят мы отберем 15-16 человек, которые поедут на Олимпиаду. Эти турниры крайне важны для оценки и становления нашей сборной", - считает специалист.

Сборная Канады по хоккею выиграла две последние Олимпиады - в Ванкувере и Сочи. Олимпиада 2018 года пройдет в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

Смотрите также

Генменеджер сборной Канады подтвердил участие команды в Кубке Первого канала по хоккею

Генменеджер команды Канады: сборная России по хоккею будет фаворитом ОИ-2018

Генменеджер сборной Канады надеется, что команда сыграет с россиянами перед ОИ-2018

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Джастин Гэтлин и Усэйн Болт
10
Усэйн Болт завоевал бронзу в беге на 100 м на чемпионате мира
10
"Зенит" проиграл "Бней Иегуде", но вышел в раунд плей-офф Лиги Европы
16
ЦСКА победил греческий АЕК и вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Telegraph: Лондон готов заплатить Брюсселю €40 млрд за Brexit
2
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
3
"Удар под дых": США добились ужесточения санкций СБ ООН против КНДР
4
Маккейн ответил Трампу на обвинения в адрес Конгресса в подрыве отношений США и РФ
5
Усэйн Болт завоевал бронзу в беге на 100 м на чемпионате мира
6
Боксер Ломаченко в третий раз защитил титул чемпиона мира, победив Марриагу
7
Глава МИД Сербии ответил Пенсу на его высказывания о России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама